Україна прагне стати частиною роумінгового простору ЄС, щоб забезпечити довгострокове рішення стосовно роумінгу.

Європейська комісія схвалила п'яте продовження ще на 12 місяців угоди про роумінг між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, яка забезпечить біженцям з України можливість залишатися на зв'язку. Про це йдеться у прес-релізі Єврокомісії.

Зазначається, що доступні дзвінки дозволяють тим українцям, хто шукає притулку в Європі, перебувати на зв’язку з рідними і друзями в Україні та навпаки. Орган європейських регуляторів електронних комунікацій BEREC засвідчив ефективність домовленості між операторами в ЄС та Україні.

При цьому Україна працювала над повною адаптацією свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС, щоб інтегруватися в зону роумінгу ЄС. Основний закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським та офіційно опублікований 19 червня 2024 року.

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Водночас ще необхідно ухвалити додаткові закони, і після того, як Україна повідомить про повне узгодження, що очікується в найближчі місяці, Європейська комісія оцінить відповідність українського національного законодавства.

За умови позитивної оцінки, схваленої державами-членами, а також остаточного рішення Комітету асоціації між Україною та ЄС, Україна стане частиною роумінгового простору ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення для роумінгу.

Роумінговий безвіз з Європою – що відомо

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські оператори стали надавати українцям на території держав-членів ЄС тимчасові пільгові умови в користуванні зв’язком.

18 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу. Таким чином, українці не платитимуть за роумінг в ЄС.

Закон дасть можливість українцям на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку в ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.

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