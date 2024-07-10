Європейська комісія схвалила п'яте продовження ще на 12 місяців угоди про роумінг між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, яка забезпечить біженцям з України можливість залишатися на зв'язку. Про це йдеться у прес-релізі Єврокомісії.
Зазначається, що доступні дзвінки дозволяють тим українцям, хто шукає притулку в Європі, перебувати на зв’язку з рідними і друзями в Україні та навпаки. Орган європейських регуляторів електронних комунікацій BEREC засвідчив ефективність домовленості між операторами в ЄС та Україні.
При цьому Україна працювала над повною адаптацією свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС, щоб інтегруватися в зону роумінгу ЄС. Основний закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським та офіційно опублікований 19 червня 2024 року.
Водночас ще необхідно ухвалити додаткові закони, і після того, як Україна повідомить про повне узгодження, що очікується в найближчі місяці, Європейська комісія оцінить відповідність українського національного законодавства.
За умови позитивної оцінки, схваленої державами-членами, а також остаточного рішення Комітету асоціації між Україною та ЄС, Україна стане частиною роумінгового простору ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення для роумінгу.
Роумінговий безвіз з Європою – що відомо
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські оператори стали надавати українцям на території держав-членів ЄС тимчасові пільгові умови в користуванні зв’язком.
18 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу. Таким чином, українці не платитимуть за роумінг в ЄС.
Закон дасть можливість українцям на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку в ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.
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