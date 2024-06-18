Україні зможуть на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території ЄС.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 червня, підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу. Про це йдеться в проекті євроінтеграційного закону № 10265 на сайті парламенту.

Згідно пояснювальної записки, закон дасть можливість українцям на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.

Також перевагами загальної роумінгової зони зможуть скористатися громадяни Євросоюзу під час відвідування України.

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Крім того, закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС та отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу "Роумінг як вдома".

Автори документу також вважають, що це дозволить суттєво покращити інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій, оскільки вітчизняні суб’єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС.

Роумінговий безвіз з Європою

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські оператори надають українцям тимчасові пільгові умови в користуванні зв’язком в ЄС. 9 липня 2023 року Європейська комісія продовжила на рік безкоштовний роумінг для біженців з України.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін поставив собі на меті отримати постійний безкошковний роумінгу для українців, які перебувають на території Європейського союзу. Для цього Україна мала адаптувати вітчизняне законодавство до європейських стандартів.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, приєднання України до правил роумінгу Євросоюзу дозволить операторам не списувати по 30 грн за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.

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