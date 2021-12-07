Американський регулятор почав розслідування проти Tesla

Виробника електрокарів звинуватять в тому, що він не попереджав акціонерів про ризики, пов'язані з використанням сонячних батарей.

У США розпочато розслідування відносно компанії Tesla. Розслідування проводить регулюючий орган США з цінних паперів. Про це повідомляє Reuters. Читайте такожІлон Маск продавав Tesla майже на $10 мільярдів Причиною для розслідування стала скарга інформатора на те, що виробник електрокарів не попереджав акціонерів про ризики, пов'язані з використанням сонячних батарей. У скарзі стверджується, що "дочка" автовиробника компанія SolarCity, яка займається виробництвом сонячних батарей, не попереджала акціонерів і клієнтів про дефекти, які можуть викликати пожежу. Ілон Маск і акції Tesla: 10 листопада 2021 року Ілон Маск втратив за два дні 50 мільярдів доларів.

Різкий обвал акцій Tesla стався через опитування бізнесмена в Twitter, в якому він поцікавився думкою користувачів, чи треба йому продавати свою частку в компанії.

Рішення Маск прийняв після того, як сенатор-демократ від штату Орегон Рон Уайден запропонував ввести новий податок, який торкнеться заможних людей, так званий, "податок на мільярдерів".

Уайден хоче зобов'язати найбільш заможних людей платити 23,8% з так званого нереалізованого прибутку, тобто приросту вартості цінних паперів, незалежно від того, продавали вони частину своїх активів, або ж ні.

Сам Ілон Маск виступає проти цього законопроекту.

Вважається, що цей податок торкнеться 700 найбагатших людей у Сполучених Штатах. Критики цієї пропозиції говорять, що вартість акцій може йти як вгору, так і вниз, отже, цей податок постійним і безумовним бути не може.

11 листопада 2021 року Маск продав акції Tesla на 5 мільярдів доларів після опитування в Twitter.

Станом на 16 листопада 2021 року Маск продав акцій компанії ще на $930 млн для виконання зобов'язань по утриманню податків, пов'язаних з виконанням опціонів на акції.

24 листопада 2021 року Ілон Маск продав акцій Tesla майже на $10 мільярдів. Автор: Олена Коваленко

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