Маск прийняв рішення про продаж акцій компанії після того, як цю ідею висловили користувачі Twitter.

Ілон Маск продовжив продаж акцій своїй компанії Tesla і ввечері, 23 листопада, продав 934 091 акцію за $1,05 мільярда,

Про це повідомляє Bloomberg.

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З початку листопада Маск продав акцій Tesla майже на $10 млрд. На той момент Маску належало 170,5 мільйона акцій Tesla. 10% акцій оцінювали приблизно в $21 млрд.

Маск прийняв рішення про продаж акцій компанії після того, як цю ідею підтримали користувачі Twitter.

Ілон Маск і акції Tesla:

10 листопада 2021 року Ілон Маск втратив за два дні 50 мільярдів доларів.

Різкий обвал акцій Tesla стався через опитування бізнесмена в Twitter, в якому він поцікавився думкою користувачів, чи треба йому продавати свою частку в компанії.

Рішення Маск прийняв після того, як сенатор-демократ від штату Орегон Рон Уайден запропонував ввести новий податок, який торкнеться заможних людей, так званий, "податок на мільярдерів".

Уайден хоче зобов'язати найбільш заможних людей платити 23,8% з так званого нереалізованого прибутку, тобто приросту вартості цінних паперів, незалежно від того, продавали вони частину своїх активів, або ж ні.

Сам Ілон Маск виступає проти цього законопроекту.

Вважається, що цей податок торкнеться 700 найбагатших людей у Сполучених Штатах. Критики цієї пропозиції говорять, що вартість акцій може йти як вгору, так і вниз, отже, цей податок постійним і безумовним бути не може.

11 листопада 2021 року Маск продав акції Tesla на 5 мільярдів доларів після опитування в Twitter.

Станом на 16 листопада 2021 року Маск продав акцій компанії ще на $ 930 млн для виконання зобов'язань по утриманню податків, пов'язаних з виконанням опціонів на акції.

Автор: Олена Коваленко