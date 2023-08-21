В аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський на запасні аеродроми перенаправили 45 пасажирських рейсів і 2 вантажних, 90 рейсів були відібрані або затримані.

У понеділок, 21 серпня, у Москві закрили всі аеропорти, було затримано або скасовано 90 рейсів.

Згідно з даними сервісу "Яндекс. Розклад", станом на 09:50 за московським часом в аеропорту Внуково були затримані 28 рейсів. У Домодєдово затримуються вильоти 20 літаків, скасовано один. У Шереметьєво затримано 45 рейсів.

У Росавіації повідомили, що у зв'язку з обмеженнями в аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський на запасні аеродроми перенаправили 45 пасажирських рейсів і 2 вантажних.

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Зараз всі аеропорти працюють в штатному режимі.

Атака на Москву

У Міноборони РФ заявили, що близько 6:50 21 серпня ЗСУ намагалися атакувати російську територію дронами літакового типу.

У відомстві традиційно повідомили, що російські сили ППО виявили БПЛА над Московською областю і придушили його засобами радіоелектронної боротьби. "Втративши управління, БПЛА зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Рузського району. Постраждалих немає", - заявили в Міністерстві.

У всіх московських аеропортах оголосили режим "Килим". Цей режим оголошують, якщо в повітряному просторі виявляють невідомі повітряні судна та інші об'єкти.

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