Зараз у всіх московських аеропортах оголошено режим "Килим".

У Міноборони РФ заявили, що близько 6:50 21 серпня ЗСУ намагались атакувати російську територію дронами літакового типу.

У відомстві традиційно повідомили, що російські сили ППО виявили БПЛА над Московською областю та пригнічили його засобами радіоелектронної боротьби.

"Втративши управління, БПЛА зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Рузького району. Постраждалих немає", - заявили у міністерстві.

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Однак вже згодом у всіх московських аеропортах оголосили режим "Килим". Через це було затримано кілька рейсів на виліт та на приліт. Цей режим оголошують, якщо у повітряному просторі виявляють невідомі повітряні судна та інші об'єкти.

Атака дронів на Росію

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 липня в Москві пролунали вибухи. Тоді в мережі з'явилися знімки пошкодженої вежі IQ-кварталу "Москва-Сіті", де знаходиться три міністерства.

19 серпня у Міноборони Росії заявили про атаку дрона на військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області РФ, де базуються ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями ракет Х-22. У результаті атаки на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків.

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