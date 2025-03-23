Усього встановлять 36 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Додаткові камери автоматичної фіксації порушень ПДР на дорогах України почнуть працювати з понеділка, 24 березня. Оновлення торкнулося 12 регіонів нашої країни.

"З понеділка, 24 березня, на дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. 36 із них встановлять у нових місцях, а чотири прилади відновлять роботу", - повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram.

Зазначається, що у Львові два прилади, які фіксують перевищення швидкості, також фіксуватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

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Камери розміщені за адресами:

просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок напрямку приладу вул. Стрийська);

просп. Святого Івана Павла II, 35 (напрямок напрямку приладу просп. Червоної Калини).

При цьому у Львові на просп. Любінська, 92 (напрямок напрямку приладу вул. Виговського) встановили новий комплекс фіксації.

Де ще розташовані нові комплекси автофіксації

Волинська область

74 км + 273 автодороги Р-15 (напрямок напрямку приладу м. Володимир)

76 км + 247 автодороги Р-15 (напрямок напрямку приладу с. Будятичі)

125 км+475 автодороги М-19 (напрямок напрямку приладу м. Луцьк)

119 км+027 автодороги Н-22 (напрямок напрямку приладу м. Луцьк)

64 км + 946 автодороги Н-22 (напрямок напрямку приладу вул. Народна, с-ще Торчин)

101 км+613 автодороги Н-22 (напрямок напрямку приладу м. Луцьк)

Дніпропетровська область

423 км + 643 автодороги Н-08 (напрямок напрямку приладу м. Запоріжжя)

Павлоград

вул. Дніпровська, 409 (напрямок напрямку приладу вул. Відродження);

вул. Дніпровська, 16 (напрямок напрямку приладу вул. Кооперативна)

Житомирська область

167 км + 547 автодороги М-21 (напрямок напрямку приладу м. Житомир)

230 км + 919 автодороги М-21 (напрямок напрямку приладу м. Бердичів)

Закарпатська область

807 км+021 автодороги М-06 (напрямок напрямку приладу с. Барвінок)

749 км+346 автодороги М-06 (напрямок напрямку приладу с. Голубине)

Ужгород - вул. Собранецька, 152 (напрямок напрямку приладу вул. Верховинська)

Івано-Франківська область

Калуш - просп. Лесі Українки, 27 (напрямок напряму приладу вул. Дзвінична), а також просп. Богдана Хмельницького, 19 (напрямок напрямку приладу вул. Тихого).

Київська область

14 км + 116 автодороги Р-01 (напрямок напрямку приладу м. Обухів)

101 км+350 автодороги М-03 (напрямок напрямку приладу м. Харків)

49 км+700 автодороги М-06 (напрямок напрямку приладу с. Калинівка)

27 км+371 автодороги Р-02 (напрямок напрямку приладу м. Київ)

28 км+518 автодороги Р-02 (напрямок напрямку приладу с. Лютіж)

Миколаївська область

139 км + 684 автодороги М-14 (напрямок напрямку приладу с. Костянтинівка)

Одеська область

125 км + 949 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Рені)

190 км+050 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Одеса)

229 км+530 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Рені)

237 км+550 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Рені)

271 км+315 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Одеса)

39 км+423 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Рені)

17 км+125 автодороги М-28 (напрямок напрямку приладу м. Одеса)

16 км+729 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу с. Маяки)

Тернопільська область

303 км+307 автодороги М-19 (напрямок напрямку приладу м. Тернопіль)

0 км+738 автодороги Р-41 (напрямок напрямку приладу вул. Джерельна, м. Тернопіль)

374 км+935 автодороги М-19 (напрямок напрямку приладу м. Тернопіль)

Черкаська область

548 км+324 автодороги М-30 (напрямок напрямку приладу с. Паланка)

547 км+816 автодороги М-30 (напрямок напрямку приладу м. Умань)

Чернігівська область

6 км+801 автодороги Р-56 (напрямок напрямку приладу м. Чернігів)

Чернігів

перехрестя просп. Миру та вул. Лисковицька (напрямок напрямку приладу вул. Урочище Святе);

вул. Шевченка, 101 (напрямок напрямку приладу просп. Левка Лук'яненка);

вул. Шевченка, 114 (напрямок напрямку напрямку приладу вул. Кільцева).

Правила дорожнього руху в Україні - останні новини

Українські ЗМІ повідомили, що з 1 травня 2025 року в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів. Повідомлялося, що одне з головних нововведень стосується зеленого світла. Так, замість стандартного зеленого кольору нібито мав з'явитися смарагдовий. Цей відтінок нібито більш помітний на дорозі і краще сприймається водіями.

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що нові світлофори будуть з більш насиченим зеленим сигналом, але принципово серйозних змін не очікується.

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