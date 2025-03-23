Додаткові камери автоматичної фіксації порушень ПДР на дорогах України почнуть працювати з понеділка, 24 березня. Оновлення торкнулося 12 регіонів нашої країни.
"З понеділка, 24 березня, на дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. 36 із них встановлять у нових місцях, а чотири прилади відновлять роботу", - повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram.
Зазначається, що у Львові два прилади, які фіксують перевищення швидкості, також фіксуватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.
Камери розміщені за адресами:
- просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок напрямку приладу вул. Стрийська);
- просп. Святого Івана Павла II, 35 (напрямок напрямку приладу просп. Червоної Калини).
При цьому у Львові на просп. Любінська, 92 (напрямок напрямку приладу вул. Виговського) встановили новий комплекс фіксації.
Де ще розташовані нові комплекси автофіксації
Волинська область
- 74 км + 273 автодороги Р-15 (напрямок напрямку приладу м. Володимир)
- 76 км + 247 автодороги Р-15 (напрямок напрямку приладу с. Будятичі)
- 125 км+475 автодороги М-19 (напрямок напрямку приладу м. Луцьк)
- 119 км+027 автодороги Н-22 (напрямок напрямку приладу м. Луцьк)
- 64 км + 946 автодороги Н-22 (напрямок напрямку приладу вул. Народна, с-ще Торчин)
- 101 км+613 автодороги Н-22 (напрямок напрямку приладу м. Луцьк)
Дніпропетровська область
- 423 км + 643 автодороги Н-08 (напрямок напрямку приладу м. Запоріжжя)
Павлоград
- вул. Дніпровська, 409 (напрямок напрямку приладу вул. Відродження);
- вул. Дніпровська, 16 (напрямок напрямку приладу вул. Кооперативна)
Житомирська область
- 167 км + 547 автодороги М-21 (напрямок напрямку приладу м. Житомир)
- 230 км + 919 автодороги М-21 (напрямок напрямку приладу м. Бердичів)
Закарпатська область
- 807 км+021 автодороги М-06 (напрямок напрямку приладу с. Барвінок)
- 749 км+346 автодороги М-06 (напрямок напрямку приладу с. Голубине)
Ужгород - вул. Собранецька, 152 (напрямок напрямку приладу вул. Верховинська)
Івано-Франківська область
Калуш - просп. Лесі Українки, 27 (напрямок напряму приладу вул. Дзвінична), а також просп. Богдана Хмельницького, 19 (напрямок напрямку приладу вул. Тихого).
Київська область
- 14 км + 116 автодороги Р-01 (напрямок напрямку приладу м. Обухів)
- 101 км+350 автодороги М-03 (напрямок напрямку приладу м. Харків)
- 49 км+700 автодороги М-06 (напрямок напрямку приладу с. Калинівка)
- 27 км+371 автодороги Р-02 (напрямок напрямку приладу м. Київ)
- 28 км+518 автодороги Р-02 (напрямок напрямку приладу с. Лютіж)
Миколаївська область
- 139 км + 684 автодороги М-14 (напрямок напрямку приладу с. Костянтинівка)
Одеська область
- 125 км + 949 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Рені)
- 190 км+050 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Одеса)
- 229 км+530 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Рені)
- 237 км+550 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Рені)
- 271 км+315 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Одеса)
- 39 км+423 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу м. Рені)
- 17 км+125 автодороги М-28 (напрямок напрямку приладу м. Одеса)
- 16 км+729 автодороги М-15 (напрямок напрямку приладу с. Маяки)
Тернопільська область
- 303 км+307 автодороги М-19 (напрямок напрямку приладу м. Тернопіль)
- 0 км+738 автодороги Р-41 (напрямок напрямку приладу вул. Джерельна, м. Тернопіль)
- 374 км+935 автодороги М-19 (напрямок напрямку приладу м. Тернопіль)
Черкаська область
- 548 км+324 автодороги М-30 (напрямок напрямку приладу с. Паланка)
- 547 км+816 автодороги М-30 (напрямок напрямку приладу м. Умань)
Чернігівська область
- 6 км+801 автодороги Р-56 (напрямок напрямку приладу м. Чернігів)
Чернігів
- перехрестя просп. Миру та вул. Лисковицька (напрямок напрямку приладу вул. Урочище Святе);
- вул. Шевченка, 101 (напрямок напрямку приладу просп. Левка Лук'яненка);
- вул. Шевченка, 114 (напрямок напрямку напрямку приладу вул. Кільцева).
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