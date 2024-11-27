Наступного року в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів на дорогах. Нові світлофори будуть з більш насиченим зеленим сигналом, принципово серйозних змін не очікується.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.
"Щодо "смарагдових" світлофорів, інформація про які розповсюдилась в мережі. Нова редакція ДСТУ по світлофорам принципово серйозних відмінностей не передбачає. За повідомленням інституту НІРІ нове ДСТУ прийнято з метою гармонізації з Європейськими нормами", - заявив він.
Що зміниться:
- стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні;
- колір зеленого сигналу світлофору буде зеленим (більш насиченим, приведеним до європейських стандартів);
- велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги, і лінзою 200 мм якщо світлофор розміщений над дорогою;
- спільні велопішохідні світлофори;
- таймер зворотного відліку часу як на пішохідних так і транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах.
Крім того, він уточнив, що мова не йде про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг.
В Україні з 1 травня зміняться світлофори - що відомо
Українські ЗМІ повідомили, що з 1 травня 2025 року в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів. Повідомлялося, що одне із головних нововведень стосується зеленого світла.
Так, замість стандартного зеленого кольору нібито мав з'явитися смарагдовий. Цей відтінок нібито помітніший на дорозі і краще сприймається водіями.
Крім того, на лінзах світлофорів з суцільними стрілками, які вказують напрямок руху, з'являться шевронні стрілки, тому що вони помітніші здалеку і допомагають водіям зорієнтуватися швидше.
Також з'являться велосипедні світлофори із піктограмою велосипеда. На них буде встановлена лінза 100 мм і їх розмістять праворуч від дороги, або лінза 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою.
Крім цього, таймери зворотного відліку встановлюватимуть не лише на пішохідних, а й на транспортних світлофорах. Світлофори оснастять новими кнопками виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення.
Правила дорожнього руху в Україні - останні новини
З 1 листопада 2024 року на дорогах всіх міст України змінилося обмеження швидкості руху. Максимальна дозволена швидкість становитиме 50 км/год. Білошицький наголосив, що правила дорожнього руху в Україні не змінилися. Просто норми переходять на "зимовий період", коли для всіх учасників дорожнього руху небезпека є підвищеною.
Через зміни на тих ділянках доріг у низці українських міст, де було дозволено їздити зі швидкістю до 80 км/год, дорожні знаки замінять на обмеження швидкості до 50 км/год.
Також в Україні хочуть ввести покарання за проїзд на жовтий сигнал світлофора. Зокрема, якщо водій постійно проїжджає пішохідний перехід на жовтий сигнал світлофора, йому може загрожувати позбавлення прав від 6 місяців до року. Покарання буде наступати коли водій тричі порушить дане правило. При цьому норма малозначності порушення застосовуватися не буде. Такий законопроект 12172 подала група депутатів Верховної Ради.