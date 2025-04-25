Ресурси експериментальної програми перерозподілять для підтримки інших проектів американської компанії.

Boeing на невизначений час призупиняє створення повномасштабного демонстратора X-66, однак компанія продовжить роботу над технологією тонкого крила, яка є центральним елементом проєкту.

Про це повідомляє FlightGlobal. X-66 являє собою експериментальний авіалайнер, який Boeing розробляв у співпраці з NASA та її програмою Sustainable Flight Demonstrator. Літак повинен використовувати унікальне наддовге і дуже тонке крило.

Конфігурація X-66 базується на дослідженнях, які отримали назву Subsonic Ultra-Green Aircraft Reach (SUGAR). Передбачається, що нове крило дозволить істотно знизити витрати палива і задати нові стандарти для пасажирських літаків. Кінцевою метою проєкту було створення нового покоління "екологічно чистих" авіалайнерів для польотів по всьому світу. Окрім іншого, він повинен був підтримати економіку США.

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Ресурси експериментальної програми хочуть перерозподілити для підтримки інших проектів Boeing, які останнім часом стикаються із серйозними труднощами. Мова, зокрема, про широкофюзеляжний пасажирський літак Boeing 777X, який є значно більш важливим, ніж проєкт X-66.

"Без прибутку від 737 Max і 777X у Boeing не буде коштів на інновації", - вважає Роб Столлард із аналітичної компанії Vertical Research Partners.

Нові проблеми Boeing

Ще в минулому році УНІАН повідомляв, що Boeing зазнає мільярдних збитків. Компанія має проблеми не тільки в сегменті авіалайнерів - оборонний сегмент Boeing також стикається із проблемами.

Серед головних негативних факторів експерти називали труднощі програми 777X, яка зіткнулась із затримкою випробувань. Дали про себе знати і проблеми із навчальним літаком T-7A, який створюють для потреб Повітряних сил США.

Експерти застерігають: Boeing може зіткнутися із ще серйознішими труднощами. Можливі проблеми пов’язують із тарифною війною Дональда Трампа.

Нещодавно повідомлялось, що Китай нібито вже наказав зупинити постачання літаків Boeing. Розпорядження з'явилося після того, як були оприлюднені відповідні мита в розмірі 125% на американські товари.

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