Компанія Boeing займається не лише виготовленням пасажирських літаків, а є важливою навіть для протиракетної оборони США.

Авіаційний гігант Boeing зазнає мільярдних збитків – йдеться про орієнтовно 5 мільярдів доларів. І прогнозується, що результати третього кварталу будуть вкрай негативними.

Компанія вирішила скоротити 10% своїх співпробітників – мовиться про 17 тисяч осіб. І такі "турбулентні часи" Boeing насправді є великою проблемою, адже йдеться про шосту оборонну компанію світу, пише Defense Express.

Зазначається, що проблем компанія має не лише в сегменті авіалайнерів, що зазнає доподаткових збитків у розмірі 3 млрд доларів. Оборонний сегмент Boeing зазнає збитків у 2 млрд доларів. Очікується, що загальні збитки акцій будуть на рівні 9,97 долара, а операційний грошовий потік гіганта скоротиться до 1,3 млрд доларів.

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"Boeing вказує, що їх потягнула вниз програма літаків 777X, яка зіткнулась із затримкою випробувань нових версій, а також страйк працівників, які вимагають підняти зарплатню на 40% та відкинули пропозицію щодо 25% підвищення. Через їх страйк припинено виробництво літаків Boeing 737 MAX та 777, що за оцінками коштує компанії 1 млрд доларів щомісячно", – пише видання.

Операційна маржа цивільного сегмента діяльності компанії очікується на рівні 54%. До того ж, оборонний сегмент компанії страждає від контрактів із фіксованою ціною.

"З них 0,9 млрд доларів через проблеми із навчальним T-7A. Решта через розробку дрона-танкера MQ-25 та пілотованого танкера KC-46 Pegasus, на фоні завершення виробництва цивільної версії Boeing 767. Загалом саме Boeing Defense Space and Security очікує операційну маржу на рівні 43%", – йдеться у матеріалі.

Проблеми є й у космічному сегменті. Тож для стабілізації в Boeing ухвалили рішення скоротити 17 тисяч працівників по всьому світу. При чому невідомо, яка частка припаде на оборонний сегмент компанії.

Наголошується, що Boeing відповідає за чималу кількість видів озброєння як у США, так і по всьому світу.

"Лише у сфері авіації це про поточні контракти на F-15, F/A-18, AH-64 Apache та CH-47 Chinook. А насправді мова йде про те, що від стабільної роботи Boeing залежать навіть такі речі, як виробництво ракет до Patriot, бо саме ця компанія робить до них головки самонаведення. Більше того, навіть стратегічна протиракетна оборона США із ракетами SM-3 це про екзоатмосферний кінетичний перехоплювач від Boeing", – наголошують автори.

А оскільки ланцюги постачання в західній оборонці щільно переплітаються, будь-які проблеми у Boeing є доволі загрозливими.

Проблеми в компанії Boeing

Американська корпорація Boeing погодилася визнати вину у кримінальному шахрайстві, щоб завершити розслідування Міністерства юстиції, пов’язане з двома смертельними катастрофами літаків 737 MAX, які забрали життя 346 людей. Гігант зобовʼязався виплатити кримінальний штраф у розмірі 243,6 мільйона доларів.

В червні 2024 року у ЗМІ писали, що компанія зіткнулася з новою проблемою – мова йде про неправильне встановлення понад 900 кріпильних елементів на фюзеляжі деяких моделей 787, які ще не передали замовникам.

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