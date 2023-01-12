Попередня перевірка виявила збій у пошкодженому файлі бази даних.

Повітряне сполучення в США відновлюється після нічного відключення системи повідомлення про повітряні місії, яка надає льотним екіпажам інформацію про безпеку.

Як повідомляє Федеральне управління авіації (FAA), на даний момент наземна зупинка вильотів знята.

"Попередня перевірка виявила збій у пошкодженому файлі бази даних. На даний момент немає ніяких доказів кібератаки", - йдеться в повідомленні FAA.

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У FAA відзначили, що зараз проводяться остаточні перевірки і перезавантаження системи. Усі літаки, які зараз перебувають у небі, можуть безпечно приземлитися.

Скасування авіарейсів в США 11 січня:

11 січня 2023 року в США в результаті збою в роботі в комп'ютерної системи Федерального управління авіації (FAA) виникли масштабні проблеми з виконанням авіарейсів.

Усі вихідні рейси було зупинено, оскільки FAA працювала над відновленням своєї системи сповіщень про повітряні місії (NOTAM), яка попереджає пілотів про потенційні небезпеки на маршруті польоту.

Було затримано близько 2512 рейсів, 141 рейс було скасовано. Більшість затримок були зосереджені на східному узбережжі.

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