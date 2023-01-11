На сьогодні в США були заплановані близько 21 500 авіарейсів.

У США в результаті збою в роботі комп'ютерної системи Федерального управління авіації (FAA) виникли масштабні проблеми з виконанням авіарейсів.

Як повідомляє News.sky.com, усі виїзні рейси були зупинені до 9:00 за східним часом (14:00 за Гринвічем), оскільки FAA працювала над відновленням своєї системи сповіщень про повітряні місії (NOTAM), яка попереджає пілотів про потенційні небезпеки на маршруті польоту.

За даними системи відстеження польотів FlightAware.com, сьогодні було затримано близько 2512 рейсів всередині США, 141 рейс було скасовано. Більшість затримок були зосереджені на східному узбережжі.

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За даними міжнародної консалтингової компанії Cirium, на сьогодні в США були заплановані близько 21 500 авіарейсів.

США та скасування польотів:

23 грудня американців попередили про "вибуховий циклон", з сильним похолоданням і сніжним штормом. За даними NWS, арктичний вибух мав був знизити температуру до небезпечного рівня на більшій частині території країни і сама сніжна частина шторму випадала на різдвяні вихідні.

25 грудня 2022 року на тлі різкого похолодання в США, сайт відстеження польотів FlightAware повідомив про скасування понад 8 тис. рейсів і затримку понад 25 тис. авіарейсів.

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