З інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби.

Через підтоплення порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами, з яких в Чернігівської області - 29 і в Київській-1.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що, за інформацією гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

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"Залишаються підтопленими близько 500 домогосподарств (городи, двори). У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тисяч 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об'їзд в ці населені пункти", - повідомляють рятувальники.

У ДСНС зазначають, що з інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби.

Також у повідомленні сказано, що для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяні мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

Ситуація в Чернігівській області

Станом на 14 квітня 2023 року в Чернігівській області були підтоплені 7 населених пунктів, а 22 опинилися під ризиком підтоплення. Під ризик підтоплення в області зараз підпадають 22 населених пункти.

У разі необхідності буде здійснена евакуація населення.

Цього року на Чернігівщині очікується паводок на рівні вище, ніж був у 2013 році. Найкритичніша ситуація по річці Дніпро. Якщо вода підніматиметься, можуть бути підтоплені 22 населених пункти, де проживають понад 4 тис.осіб.

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