Під ризик підтоплення в області наразі підпадають 22 населених пункти, де живуть понад 4 тисячі людей.

У Чернігівській області наразі підтоплено 7 населених пунктів, що знаходяться по руслу Дніпра, і вода туди прибуває. Ще 22 опинилися під ризиком підтоплення.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, цьогоріч очікується паводок на рівні вищому, ніж був у 2013 році.

"Найкритичніша ситуація сьогодні по річці Дніпро. І ми бачимо, якщо далі вода підніматиметься, а такі прогнози в нас є, то під ризик підтоплення підпадають 22 населених пункти, де живуть понад 4 тисячі людей", - зазначив Чаус.

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У разі необхідності, за словами очільника ОВА, буде здійснено евакуацію населення.

"Ми провели комісію ДСНС, визначили всі заходи, яких необхідно вжити. Зараз і ДСНС і Департамент цивільного захисту, і громади, і прикордонники нам допомагають, вживаємо заходів для того, щоб наші люди отримали все необхідне. І в разі, якщо потрібна буде евакуація, таку евакуацію здійснити", - зауважив Чаус.

Паводок в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня в Київській міській державній адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр попередили, що днями внаслідок весняного водопілля через Київську гідроелектростанцію може піднятися рівень води у Дніпрі.

13 квітня в ДСНС розповіли, що у зв'язку з паводками відсутнє транспортне сполучення з деякими населеними пунктами. Фіксується затоплення заплав і окремих ділянок, зокрема, у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському та Ніжинському районах Чернігівської області.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що в столиці та трьох районах Київської області очікується затоплення заплавних територій. Йдеться про Вишгородський, Броварський та Бориспільський райони.

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