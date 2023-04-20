Сплатити за проїзд можна: транспортною картою, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий" qr-кодом та паперовим qr-квитком.

У Києві на станціях метро тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"На станціях метрополітену з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему. Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

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У КМДА зазначили, що сплатити за проїзд можна: транспортною картою, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий" qr-кодом та паперовим qr-квитком.

"Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою та мобільними додатками ApplePay та GooglePay повідомимо додатково", - додали в адміністрації.

Збої в роботі метрополітену

Як повідомляв УНІАН, попередній технічний збій стався у київському метро 2 квітня, тоді на всіх станціях метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування.

Перед тим, 1 березня, також фахівці зафіксували збій комплексів самообслуговування, а 21 лютого не працював продаж паперових QR-квитків.

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