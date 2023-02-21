З технічних причин на станціях столичного метрополітену продаж паперових QR-квитків тимчасово призупинено.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що фахівці КП "ГІОЦ" намагаються якнайшвидше вирішити питання.
На даний момент всі інші засоби оплати проїзду працюють в звичайному режимі, зокрема:
- транспортна карта;
- Qr-код, згенерований в додатку "Київ Цифровий";
- безконтактна банківська карта;
- мобільні додатки ApplePay і Google Pay.
Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково.
Робота столичного метро під час війни
З перших днів вторгнення Росії метро в Києві використовувалося як укриття.
Після ракетних атак Росії досі відбуваються збої і в роботі метро через перепади напруги.
1 січня 2023 року в Києві рух поїздів по "червоній" лінії метро було обмежено через виявлені на шляхах уламки ракети. Пізніше стало відомо, що вибухотехніки вилучили уламок ракети. Колії та контактна мережа пошкоджень не отримали.
2 січня 2023 року в метро Києва стався колапс через технічний збій в роботі турнікетів.