У метро пояснюють це технічним збоєм.

З технічних причин на станціях столичного метрополітену продаж паперових QR-квитків тимчасово призупинено.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що фахівці КП "ГІОЦ" намагаються якнайшвидше вирішити питання.

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На даний момент всі інші засоби оплати проїзду працюють в звичайному режимі, зокрема:

- транспортна карта;

- Qr-код, згенерований в додатку "Київ Цифровий";

- безконтактна банківська карта;

- мобільні додатки ApplePay і Google Pay.

Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково.

Робота столичного метро під час війни

З перших днів вторгнення Росії метро в Києві використовувалося як укриття.

Після ракетних атак Росії досі відбуваються збої і в роботі метро через перепади напруги.

1 січня 2023 року в Києві рух поїздів по "червоній" лінії метро було обмежено через виявлені на шляхах уламки ракети. Пізніше стало відомо, що вибухотехніки вилучили уламок ракети. Колії та контактна мережа пошкоджень не отримали.

2 січня 2023 року в метро Києва стався колапс через технічний збій в роботі турнікетів.

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