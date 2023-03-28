При цьому найдорожчий автогаз сьогодні можна купити на АЗС Socar – за 23,11 грн/л, найдешевший – 19,45 грн на станціях мережі "Авантаж 7".

Середня ціна на скраплений газ з 27 - го по 28 березня в мережах автозаправних станцій зменшилася на 11 копійок на літрі - до 21,89 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Так, відучора найбільше - 50 копійок - автогаз втратив на АЗС мережі VostokGaz, подешевшавши до 21,49 грн/л. Найменше – 2 копійки на літрі – на станціях "БРСМ-Нафти", де сьогодні на стелах 21,28 грн/л.

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При цьому найдорожчий автомобільний газ сьогодні можна купити на АЗС Socar – за 23,11 грн/л, найдешевший – за 19,45 грн/л – традиційно на станціях мережі "Авантаж 7".

Війна в Україні та ситуацция на АЗС

Навесні 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, виникла гостра криза на ринку пального, в тому числі і скрапленого газу.

У травні 2022 року ціна на автогаз досягла піку - 42 грн за літр, проте вже в червні почала поступово знижуватися.

Станом на 24 березня 2023 року в Україні тривало зниження цін на автогаз.

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