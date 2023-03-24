Ряд мереж виставили цінники нижче 20 грн/л.

Середня ціна на автогаз на українських АЗС за два тижні, з 10 до 24 березня, знизилася на 26 копійок і склала 22,04 грн.

Про це свідчать дані цінового моніторингу ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

При цьому ряд мереж виставили на стелу цінники нижче 20 грн/л. Так, найменша ціна – 19,08 грн/л зафіксована на одній зі станцій мережі "Авіас" в Чернігові. При цьому у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях мережа продає автогаз за ціною в діапазоні 19,39-19,99 грн/л, в інших областях – за 20,39-21,98 грн/л.

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Найнижчі середні ціни серед мереж традиційно у "Авантаж", яка, в тому числі і в столиці, реалізує автогаз за 19,45 грн/л.

Ситуація з паливом під час війни

30 серпня 2022 року Рада підтримала повернення акцизу на пальне. Він передбачав встановлення акцизу на рівні 100 євро/1000 літрів для бензину і дизпалива і 52 євро для газу.

21 вересня 2022 року Верховна Рада повернула акцизи на пальне в Україні. Були повернуті акцизи в розмірі: бензин - 100 євро за 1000 літрів; дизель - 100 євро за 1000 літрів; біопаливо - 100 євро за 1000 літрів; газ-52 євро за 1000 літрів. При цьому ПДВ залишається на рівні 7%.

При цьому було зроблено пільгу для пального на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0 євро за 1000 літрів. Ця пільга діятиме виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

28 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на пальне.

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