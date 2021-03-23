У мережі KLO всі види палива подорожчали на 20 коп./л: А-95 – до 29,89 грн/л, А-92 і ДП — до 28,89 грн/л.

З 22 по 23 березня роздрібні ціни на бензини та дизельне паливо продовжили зростання.

Середня ціна на бензин А-92 становить 28,02 грн/л, на бензин А-95 - 29,03 грн/л. Про це повідомляє Enkorr з посиланням на консалтингову групу "А-95".

Читайте такожВ Україні подорожчав бензин і дизпаливо (інфографіка)

Мережа АЗК AMIC підняла цінники на 18-21 коп./л: бензин А-95 подорожчав до 29,36 грн/л, А-92 — до 28,36 грн/л, ДП — до 8,29 грн/л.

У мережі KLO всі види палива подорожчали на 20 коп./л: А-95 – до 29,89 грн/л, А-92 і ДП — до 28,89 грн/л.

На станціях "Татнафта-АЗС-Україна" бензини подорожчали на 72 коп./л, ДП — на 90 коп./л. на 40-30 коп./л паливо подорожчало в мережі Prime.

"БРСМ-Нафта" і Motto підвищили ціни на бензини та ДП в середньому на 4-22 коп./л.

Що цьому передувало

За дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Україні були створені регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля і скрапленого газу на АЗС.

Раніше експерти відзначали зростання цін на паливо на українських АЗС, який спостерігається останні кілька місяців через істотне збільшення вартості нафти на світових ринках.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко