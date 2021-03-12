Середня ціна бензину марки А-92 становить 27,35 грн/л, бензин марки А-95 коштує 28,35 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС за тиждень (5-12 березня) підняли вартість бензинів і дизельного палива в межах 10-50 коп./л.

Про це повідомляє Enkorr.ua.

Читайте такожУкраїнські АЗС підняли ціни на бензинСередня ціна бензину марки А-92 становить 27,35 грн/л, бензин марки А-95 коштує 28,35 грн/л.

У мережі SOCAR бензини подорожчали на 50 коп./л: А-92 — до 30,48 грн/л, А-95 - до 31,48 грн/л. ДП залишилося на колишньому рівні -29,98 грн/л.

На 30-50 коп./л бензини та ДП подорожчали в Полтавській мережі "Автотранс": ціна "двійки" зросла до 25,60 грн/л, "п'ятірки" — до 26,60 грн/л, дизпалива — до 24,20 грн/л.

На станціях KLO бензини подорожчали на 20 коп./л, ДП — на 10 коп./л. Chipo підняла ціни на 26-34 коп./л.

AMIC, BVS, SUNOIL,"Овіс" підняли ціни в межах 10-50 коп./л.

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Автор: Олена Коваленко