Середня ціна по країні бензину А-95 зросла на 18 копійок - до 34,54 гривні за літр.

Роздрібні мережі АЗС в Україні 16 лютого підвищили вартість бензину і дизельного палива.

Про це йдеться в матеріалах Консалтингової групи "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Enkorr.ua.

Зокрема, на станціях мережі KLO бензини та ДП подорожчали на 0,30 грн/л: бензин А-92 — до 35,05 грн/л, бензин А-95 — до 35,49 грн/л, дизпаливо — до 35,29 грн/л.

Бензини в мережі SOCAR подорожчали на 0,77 — 0,91 грн/л, дизпаливо — на 1 грн/л.

На БРСМ бензини марки А-92 та А-95 подорожчали на 0,23 грн/л — до 32,08 і 33,08 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цій мережі додало 0,18 грн/л — до 32,03 грн / л.

Мережі Shell, AMIC, "Паралель", Motto, UPG, Mango, Chipo та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,17-1,20 гривень за літр.

Середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 18 коп/л і склала 33,65 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 18 коп./л — до 34,54 грн/л, а дизельне паливо — на 14 коп./л-до 33,74 грн/л.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палива напередодні, 15 лютого, відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.

Держрегулювання цін:

14 травня 2021 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.