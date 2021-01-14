Максимальне подорожчання становить 30 копійок за літр.

Роздрібні оператори, що працюють в економ-сегменті, 14 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Про це, як повідомляє Enkorr, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

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Полтавська мережа "Автотранс" збільшила вартість бензинів на 2 коп./л: А-92 — до 25,18 грн/л, А-95 — до 26,18 грн/л.

ДП на станціях "Автотранс" паливо подорожчало до 24,78 грн/л.

Motto 14 січня підняла ціни на бензини в межах 10-20 коп./л в деяких регіонах. Таким чином, середня ціна "двійки" по мережі становить 22,61 грн/л, "п'ятірки" – 23,61 грн/л, ДТ – 22,33 грн/л.

Такі мережі як "Катра", BVS та "Фактор" підняли ціни на паливо в межах 10-30 коп/л.

Найбільше подорожчання зафіксовано на АЗС "Фактор", де ціна зросла на 30 коп/л. на АЗС "Автотранс" ціна зросла на 20 коп/л, а на АЗС BVS - на 10 коп/л.

Ціна днем раніше

Станом на 13 січня 2021 року ряд АЗС продовжили підіймати вартість бензину та дизельного палива.

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Автор: УНІАН