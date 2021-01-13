Найбільше подорожчання палива становить 1 гривню на літр.

Низка українських мереж АЗС у середу, 13 січня, продовжили підіймати вартість бензину та дизельного пального.

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Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

"У мережі Glusco пальне подорожчало на 27 копійок/літр: бензин А-92 - до 25,02 гривні/літр, А-95 - до 27,02 гривні/літр, ДП - до 26,02 гривні/літр. На "БРСМ-Нафта" бензин подорожчав в середньому на 20 копійок/літр, ДП - на 14 копійок/літр", - йдеться у повідомленні.

На станціях Marshal бензин додав 1 гривню/літр, до 23,00 гривні/літр за А-92 і до 24,00 гривні/літр за А-95.

Дизельне пальне в цій мережі подорожчало на 50 копійок/літр, до 21,50 гривні/літр.

На 50 копійок/літр всі види пального подорожчали в мережі "Укр-Петроль".

Такі мережі як Mango і Motto підвищили ціни в середньому на 5-30 копійок/літр.

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Автор: УНІАН