Після капітального ремонту шляхопроводу експлуатаційний ресурс об’єкта буде продовжений щонайменше на 30 років.

У Києві відкрили рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро "Дарниця", повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Під час реконструкції фахівці встановили опори, прогонові будови, ригелі, мостове полотно, влаштували нове асфальтобетонне покриття на шляхопроводі та підходах до нього. Також оновили комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне, бар’єрне огородження та шумозахисні екрани, облаштували суміжні вело-пішохідні тротуари.

Зазначається, що реконструкцію шляхопроводу, який, за даними КМДА, перебував в аварійному стані, "Київавтодор" розпочав у грудні 2024 року. Ремонт обійшовся платникам податків у понад 400 мільйонів гривень. При цьому столичні чиновники відхилили пропозицію, яка була на 2 мільйони гривень дешевшою ніж у переможця торгів.

Шляхопровід звели у 1963 році і до 2024 року жодного разу не ремонтували.

У КМДА очікують, що після капремонту експлуатаційний ресурс об’єкта буде продовжений щонайменше на 30 років.

Рух шляхопроводом біля станції метро "Дарниця" закрили 8 лютого у у зв’язку з початком реконструкції та планували відкрити 30 листопада.

Втім шляхопровід поблизу метро "Дарниця", який перебував в аварійному стані до ремонту - це не єдиний аварійний інфраструктурний об’єкт у столиці. Аварійний стан двох із п'яти столичних автомобільних мостів через Дніпро – Патона та Метро – продовжує погіршуватися щодня. Експерти регулярно попереджають про небезпеку їхньої подальшої експлуатації. Фахівці Міністерства відновлення зафіксували значні пошкодження цих двох важливих мостів, через які щодня їздять понад 100 тисяч транспортних засобів.

