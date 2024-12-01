Найочікуваніший довгобуд доступний для легкових автомобілів і громадського транспорту.

У Києві в неділю, 1 грудня, відкрили для проїзду Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Його почали будувати ще 1993 року.

Для транспорту зараз доступні чотири смуги - дві в напрямку лівого берега та дві в напрямку правого берега. Мостом уже курсують нові автобусні маршрути. При цьому для громадського транспорту обладнано зупинки. Всі роботи з благоустрою мають завершити до кінця поточного року.

"Наразі вже є проїзд основною частиною з Троєщини вздовж швидкісного трамвая, який виходить на Подільський міст. Цей транспортний вузол об'єднує три види транспорту - трамвай, автобус, міська електричка. До кінця року будуть проводитися роботи з благоустрою для безбар'єрності, щоб цей пересадочний вузол був повноцінним і комфортним", - розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканала "Київ24".

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Наразі цим мостом можуть їздити тільки легкові авто та громадський транспорт. Вантажівки запустять тільки після того, як з'являться прямий виїзд і з'їзд, і вже тоді варто очікувати появу метро.

У свою чергу прес-служба КМДА повідомила, що на міст можна заїхати:

з правого берега – з вул. Набережно-Хрещатицької, а виїхати – на вул. Петра Вершигори;

з лівого берега заїзд – з вул. Петра Вершигори, виїзд – на вул. Набережно-Рибальську.

Будівництво Подільського мосту

Міст у Києві через річки Дніпро і Десенка має з'єднати Поділ із лівобережними районами Воскресенка і Райдужний масив. Його будівництво стартувало 1993 року, але майже одразу було зупинено через відсутність коштів.

До проєкту повернулися через 10 років. Згідно з планом, його мали завершити 2008 року, але знову виникли проблеми з фінансуванням і будівництво знову відклали.

Варто зазначити, що конструкція складатиметься з трьох мостів і естакад, що їх з'єднують. Проєктна пропускна спроможність нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. На верхньому ярусі передбачалося по шість смуг для руху транспорту - по три в один бік, на нижньому - дві колії метро зі станціями "Суднобудівельна", "Труханів острів" і "Затока Десенка".

24 листопада мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту.

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