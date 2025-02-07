У Києві майже на рік закриють на реконструкцію міст біля метро 'Дарниця': схема проїзду

Рух шляхопроводом планують закрити вже завтра, 8 лютого.

Рух шляхопроводом біля станції метро "Дарниця" планують закрити з 8 лютого до 30 листопада у зв'язку з початком реконструкції. Про це повідомляє київська влада з посиланням на КК "Київавтодор".

"Обмеження руху пов’язані з початком запланованої реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Дарниця". Дорожники розпочнуть роботи з розбирання конструкцій шляхопроводу: демонтують зношене мостове полотно, прогонові будови, опори та фундамент", - зазначається у повідомленні.

Шляхопровід введений в експлуатацію в 1963 році та з того моменту, як інформують у міськдержадміністрації, жодного разу капітально не ремонтувався.

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"На період реконструкції рух автотранспорту шляхопроводом здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, погодженою з Управлінням патрульної поліції у м. Києві. Для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки виконання ремонтних робіт", - зазначають у КМДА.

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