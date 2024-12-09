Серед зареєстрованих за листопад електрокарів найбільшу частку мали легкові моделі.

Минулого місяця автопарк України поповнили 3742 електричні авто (BEV). Відповідні дані наводить асоціація УкрАвтопром.

У порівнянні з листопадом минулого року попит на електричні автомобілі в країні впав на 13%.

Найбільшу частку зареєстрованих минулого місяця електромобілів мали легкові моделі (3 597 авто). З них 669 автомобілів були новими. Серед 145 комерційних електричних автомобілів, які придбали у листопаді, новими були лише 18 одиниць.

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Як серед нових, так і серед вживаних електрокарів перше місце посіли авто від японських виробників. Також гарні показники традиційно демонструють моделі Tesla.

ТОП-5 нових електромобілів в Україні за листопад:

Honda M-NV – 99 авто. BYD Song Plus – 86 авто. Zeekr 001– 73 авто. Volkswagen ID.4 – 71 авто. Audi Q4 e-tron – 35 авто.

ТОП-5 імпортованих вживаних електромобілів в Україні за листопад:

Nissan Leaf – 384 авто. Tesla Model 3 – 301 авто. Tesla Model Y – 298 авто. Hyundai Kona Electric – 194 авто. Kia Niro EV – 156 авто.

Загалом з початку 2024 року свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли майже 48 тисяч електромобілів.

Який електромобіль обрати - що кажуть фахівці

Раніше експерти назвали 4 електромобіля, які не варто купувати через погану надійність. До списку потрапили Tesla Model X, Hyundai Kona Electric, Ford Mustang Mach-E та Smart EQ Fortwo. Деякі з цих моделей стикаються з проблемами у роботі акумуляторної батареї.

Тим, хто шукає чудовий електричний кросовер, експерти радять звернути увагу на Skoda Enyaq. За словами фахівців, він доступний, комфортний та має великий запас ходу. Серед інших моделей електрокросоверів спеціалісти радять, зокрема, Kia EV9, Ford Explorer та Tesla Model Y.

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