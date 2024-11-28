З січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45 361 легковий електромобіль (BEV). Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє "УкрАвтопром".
Загальна митна вартість цих авто дорівнювала 989 мільйонам доларів. При цьому з загальної кількості імпортованих електрокарів новими були 12 619 авто, а 32 742 – вживані. Зазначається, що на закупку нових електромобілів імпортери витратили 334 мільйона доларів. Митна вартість вживаних електромобілів становила – 655 мільйона доларів.
ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:
- Китай - 11 131 одиниць;
- Японія - 472;
- Німеччина - 304;
- Велика Британія - 247;
- Бельгія - 214.
ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:
- США - 12 602;
- Німеччина - 5188;
- Південна Корея - 4193;
- Велика Британія - 3165;
- Китай - 2147.
Український ринок авто - що відомо
З січня по вересень в Україну було імпортовано легкових автомобілів на загальну митну вартість в понад 3,2 млрд доларів, що на 14% більше, ніж торік.
Повідомлялося, що минулого місяця українці придбали 4,7 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Найбільшим попитом в цьому сегменті на жовтневому ринку користувався компактний електричний кросовер Tesla Model Y.