На закупку нових електромобілів імпортери витратили 334 мільйона доларів / фото REUTERS

З січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45 361 легковий електромобіль (BEV). Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє "УкрАвтопром". 

Загальна митна вартість цих авто дорівнювала 989 мільйонам доларів. При цьому з загальної кількості імпортованих електрокарів новими були 12 619 авто, а 32 742 – вживані. Зазначається, що на закупку нових електромобілів імпортери витратили 334 мільйона доларів. Митна вартість вживаних електромобілів становила – 655 мільйона доларів.

ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів: 

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  • Китай - 11 131 одиниць;
  • Японія - 472;
  • Німеччина - 304;
  • Велика Британія - 247;
  • Бельгія - 214.

ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів: 

  • США - 12 602; 
  • Німеччина - 5188; 
  • Південна Корея - 4193; 
  • Велика Британія - 3165; 
  • Китай - 2147.

Український ринок авто - що відомо 

З січня по вересень в Україну було імпортовано легкових автомобілів на загальну митну вартість в понад 3,2 млрд доларів, що на 14% більше, ніж торік. 

Повідомлялося, що минулого місяця українці придбали 4,7 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Найбільшим попитом в цьому сегменті на жовтневому ринку користувався компактний електричний кросовер Tesla Model Y.

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