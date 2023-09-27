Йдеться про різні моделі авто від відомих південнокорейських виробників.

Південнокорейські виробники автомобілів Hyundai та Kia відкличуть 3,37 млн авто у США. У низці моделей виявили ризик загоряння двигунів.

Про це повідомляє Reuters. Власників цих авто просять паркуватися якомога далі від будівель, доки не завершиться ремонт.

Так, Hyundai заявила, що з 2017 року зафіксувала інформацію про 21 пожежу та 21 інший тепловий інцидент, повʼязаний із відкликанням. Водночас Kia має дані про щонайменше 10 підтверджених пожеж та інцидентів, пов'язаних з плавленням.

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Відкликання Kia America охоплює 1,73 мільйона автомобілів моделей Borrego, Cadenza, Forte, Sportage, K900, Optima, Soul Rio, Sorento та Rondo. Цей перелік охоплює моделі з 2010 по 2017 рік.

Тим часом Hyundai відкликає 1,64 млн авто моделей Elantra, Genesis Coupe, Sonata Hybrid, Accent, Azera, Veloster, Santa Fe, Equus, Veracruz, Tucson, Tucson Fuel Cell та Santa Fe Sport 2011-2015 років.

"Hyundai планує сповістити власників про необхідність привезти автомобілі до дилера для заміни запобіжника модуля ABS. Kia все ще працює над вирішенням проблеми. Автовиробники планують повідомити власників про відкликання в листопаді", – йдеться у матеріалі.

Відкликання автомобілів

У грудні 2020 року компанія Mercedes-Benz оголосила про відкликання 744 тисячі автомобілів у США. Це було повʼязано з дефектом розсувного скляного даху автівки. Процес торкнувся власників моделей класу C, CLK, CLS і E, випущених у період з 2001 до 2011 року.

У 2017 році компанія Volkswagen повідомила, що відкликає понад 5 млн автомобілів у Китаї через проблему з подушками безпеки.

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