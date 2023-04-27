Переговори вже на завершальній стадії.

Південнокорейська компанія Hyundai Motor збирається повністю піти з російського ринку і продати свої виробничі підприємства у країні казахстанській компанії

Як пише Reuters, переговори про продаж заводу Hyundai в Росії перебувають на завершальній стадії. Вони очікували остаточного схвалення з боку російського уряду. Поки що тривають дискусії щодо продажу.

Як відомо, минулого року Hyundai припинила роботу свого представництвау Росії. У березні компанія оголосила, що розглядає "різні варіанти" своєї діяльності в Росії.

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Hyundai разом зі своєю дочірньою компанією Kia Motors входить до десятки найбільших автовиробників світу. В РФ вони виробляють близько 200 000 автомобілів на рік, що становить близько 4% світового виробництва.

Renault, Hyundai та Kia були одними з найбільш популярних брендів у Росії до повномасштабного вторгнення в Україні. Тепер їхнє місце зайняли китайські бренди.

Вихід автоконцернів з Росії

Після початку повномасштабної війни в Україні почався парад автовиробників, які вирішили покинути РФ.

Одним з перших, 28 лютого припинив випуск і продаж автомобілів в Російській Федерації концерн Volvo.

8 березня італійський виробник спортивних авто Lamborghini оголосив про припинення співпраці з РФ.

У квітні американський автоконцерн General Motors вирішив покинути Росію. У 2015 році GM вже згортала виробництво в Росії через окупацію українського Криму, хоча компанія продовжувала поставляти дорогі моделі Chevrolet і Cadillac.

Тоді ж РФ покинув й концерн Renault. У травні країна-окупант "націоналізувала" його і тепер вироблятиме там російські автівки під маркою "Москвич". Завод перейменували у червні.

27 серпня відомий німецький автовиробник Mercedes-Benz оголосив про продаж свого заводу Московської області.

У вересні корпорація Toyota Motor Corp. вирішила припинити виробництво автомобілів на своєму єдиному заводі в Росії.

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