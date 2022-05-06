Європа не була готова до такої ситуації і не могла надати Україні необхідні обсяги палива.

Повномасштабне військове вторгнення Росії на територію незалежної України фактично зруйнувало систему забезпечення країни нафтопродуктами.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив експерт ринку пального Сергій Куюн.

"Фактично 24 лютого з першими залпами російських ракет було зруйновано систему забезпечення країни нафтопродуктами. Ми втратили наші основні джерела поставок - Білорусь і Росію, а це було до 70% ринку. Ще 10% приходило морем. Тобто, ми втратили 80% ринку!",- зазначив експерт.

За словами Куюна, Європа не була готова до такої ситуації та не могла надати Україні необхідні обсяги палива.

"Трейдери оперативно почали опрацьовувати єдиний напрямок, що залишився — західний кордон і ЄС. І весь березень пішов на те, щоб знайти та законтрактувати необхідні обсяги. Тому що в Європі ніхто не очікував такого "клієнта", не зберігав такі резерви та не тримав такі обсяги палива. Тому довелося добре пошукати. Ресурси зараз їдуть навіть з Нідерландів. Це безпрецедентна географія, яку раніше неможливо було й уявити", - зазначив експерт.

Також ситуацію погіршило знищення нафтобаз.

"У квітні ситуація погіршилася у зв'язку з атакою на Кременчуцький нафтопереробний завод. Він був зруйнований і припинив постачання. З березня він істотно підтримував ринок, який одразу відчув це. Крім того, було зруйновано понад 20 нафтобаз", - зазначив експерт.

За словами Куюна, швидко налагодити імпорт не вдавалося.

"Це все вдарило по запасах, і ми почали дуже швидко їх використовувати, в той час, як швидко налагодити імпорт не вдавалося. Так, ресурси ми знайшли, але вони застрягли в портах, на європейських заводах через брак логістики - залізничних вагонів, локомотивів. Український автотранспорт, бензовози теж виявилися не готові. В Європі дуже суворі вимоги до вантажного транспорту. І цю проблему вирішити повністю ще не вдалося.

Імпорт почав надходити. Загалом непогані обсяги були завезені у квітні, але їх недостатньо без внутрішнього виробництва. Це і призвело до кризи, яку ми зараз маємо", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

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