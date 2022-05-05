Цінники на АЗС відрізняються від тих, які встановлені в додатку.

Українські водії скаржаться, що деякі бренди АЗС не дають можливості купити паливо прямо на заправці, а тільки через мобільні додатки, які виставляють ціни значно вище.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН "Не більше п'яти літрів на бак: що відбувається з українським ринком палива".

"Цінник на АЗС при заправці один, а купити паливо можливо тільки через додаток. А в додатку оплачуєш плюс п'ять гривень за літр. Війна закінчиться, а покупець завжди голосує гаманцем", - розповів у соцмережі автомобіліст з Київської області, зазначивши, що купив десять літрів бензину А-95 майже за 480 гривень, при тому, що згідно з ціною на стелі, плата повинна була скласти 428 гривень.

"На питання оператору: "Чому так?", у відповідь не почули жодних аргументів: Не хочете – не купуйте", - додав він.

Як відомо, великі українські мережі АЗС обмежили кількість палива, яке відпускається "в одні руки". Наприклад, мережа ОККО дозволила клієнтам, які мають корпоративну карту Fishka, за раз заправляти свої авто десятьма і великим об'ємом літрів бензину і дизельного палива. Хто не має такої карти, ліміт на один бак всього п'ять літрів.

Для того, щоб знову заправиться на тій же станції, потрібно почекати мінімум дві години. Тобто, провернути хитрість і розбити заправку повного бака на різні чеки – не вийде.

Варто відзначити, що українські мережі як і раніше заправляють пальним критичну інфраструктуру, автопарк ЗСУ за паливними картками і талонами. На автогаз - обмежень поки немає.

Дефіцит бензину в Україні

В Україні наприкінці квітня виник дефіцит палива на АЗС.

З метою вирішення проблеми дефіциту палива 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, поки йде війна і жорстке цінове регулювання.

29 квітня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські АЗС перестануть продавати бензин в роздріб.