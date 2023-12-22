Наразі компанія вже звільнила більшість своїх співробітників.

Американська компанія Hyperloop One, яка займалася розробкою футуристичної системи швидкісного транспортування людей та вантажів герметичними металевими трубами зі швидкістю звуку, закривається та продає свої активи.

Як повідомляє видання Bloomberg, наразі компанія вже звільнила більшість своїх співробітників і намагається продати свої активи – зокрема сам тестовий трек і обладнання. Всього на початку 2022 року в компанії працювало понад 200 осіб.

Зазначається, що компанія також закрила свій офіс у Лос-Анджелесі. Іншим працівникам, яким доручено наглядати за продажем активів, повідомили, що їхня робота закінчується 31 грудня.

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Видання зауважує, що дубайський конгломерат DP World підтримує Hyperloop One з 2016 року та володіє контрольним пакетом акцій. Саме йому передадуть залишок інтелектуальної власності стартапу.

Всього з моменту заснування у 2014 році Hyperloop One зібрала понад 450 млн доларів. Компанія побудувала невеликий тестовий трек поблизу Лас-Вегаса, щоб розвинути свою транспортну технологію, і деякий час мала назву Virgin Hyperloop One після інвестицій Virgin британського мільярдера Річарда Бренсона. Проте пізніше Virgin відмовилася від бренду після того, як минулого року стартап вирішив зосередитися на вантажних перевезеннях.

Hyperloop – що це таке

Проект вакуумного потягу Hyperloop, який дослівно перекладається як "гіперпетля", був запропонований американськими інженерами Джеймсом Пауелом та Гордоном Денбі у 2003 році. Концепція базується на використанні магнітів і турбін, які запускають капсули на магнітній подушці для руху з величезною швидкістю усередині вакуумних труб.

Першим цією ідеєю зацікавився американський бізнесмен, власник SpaceX Ілон Маск, який анонсував розробку свого Гіперлупу в 2012 році.

У лютому 2018 року тодішній міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомляв, що планує почати будівництво тестового майданчика Hyperloop в Дніпрі. Пізніше він пояснив, що ідея стосовно Hyperloop мала на меті залучити Україну до клубу передових держав, які розробляють сучасні види транспорту.

Слід зазначити, що американсбкий мільярдер Ілон Маск має власний окремий проект розробки технології Hyperloop. У листопаді 2022 року його інфраструктурна і тунельна компанія The Boring Company оголосила, що розпочинає повномасштабне випробування швидкісної транспортної системи Hyperloop.

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