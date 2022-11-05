The Boring Company опублікувала дві фотографії, на яких зображений автомобіль Tesla всередині тунелю Hyperloop.

Інфраструктурна і тунельна компанія The Boring Company, що належить бізнесмену Ілону Маску, оголосила про початок повномасштабних випробувань швидкісного транспортної системи Hyperloop.

Про це компанія оголосила у своєму Twitter 5 листопада 2022 року, підкріпивши до повідомлення дві фотографії, на яких зображений автомобіль Tesla всередині тунелю Hyperloop. Будь-яких інших подробиць компанія не розповіла.

Hyperloop – що це таке

Вперше проект вакуумного потягу Гіперлуп (Hyperloop), що дослівно перекладається як "гіперпетля", запропоновали американські інженери Джеймс Пауел та Гордон Денбі у 2003 році. Концепція використовує магніти і турбіни, які запускають капсули на магнітній подушці для руху з величезною швидкістю по вакуумних трубах.

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Згодом одразу кілька великих компаній зацікавилися ідеєю. Першим до неї проявив інтерес американський бізнесмен, власник SpaceX Ілон Маск, який анонсував розробку свого Гіперлупу в 2012 році.

З 2015 року SpaceX проводить міжнародні змагання транспортних капсул Hyperloop. Найактивніше розробкою технології, окрім SpaceX, займаються компанії HTT та Virgin Hyperloop One.

11 травня 2016 році в пустелі штату Невада провели перше успішне випробування Hyperloop. Тоді капсула всередині спеціальної труби змогла розігнатися до швидкості у 187 км/год за 1,1 секунду. 9 листопада 2020 стало відомо, що Hyperloop, який створюється Ілоном Маском, перевіз перших пасажирів у пустелі Невади.

Паралельно у 2016 році Маск створив компанію The Boring Company, яка займається розробкою транспортної системи Hyperloop, яка дозволяла б переміщатися у вакуумних тунелях не в капсулах, а у власному автотранспорті. Перший подібний тунель почали прокладати у 2017 році в Лос-Анжелесі на території SpaceX, а вже у грудні 2018 року The Boring Company урочисто відкрила свій тестовий тунель, довжина якого склала 1,83 км. На заході були присутні близько 500 гостей, які мали змогу проїхатися тунелем на спеціально обладнаній Tesla Model X.

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