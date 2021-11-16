10 листопада 2021 року Ілон Маск втратив за два дні 50 мільярдів доларів.

СЕО Tesla Ілон Маск продовжує продавати акції компанії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані з цінних паперів США.

Читайте такожМаск продав акції Tesla на 5 мільярдів доларів після опитування у Twitter

Станом на 16 листопада 2021 року Маск продав акцій компанії ще на $930 млн для виконання зобов'язань по утриманню податків, пов'язаних з виконанням опціонів на акції.

Маск продав 934 091 акцію після виконання опціонів на покупку 2,1 мільйона акцій по $6,24 за штуку. Акції Tesla закрилися на рівні $1013,39 за папір.

Податок та акції Tesla:

10 листопада 2021 року Ілон Маск втратив за два дні 50 мільярдів доларів.

Різкий обвал акцій Tesla стався через опитування бізнесмена в Twitter, в якому він поцікавився думкою користувачів, чи треба йому продавати свою частку в компанії.

Рішення Маск прийняв після того, як сенатор-демократ від штату Орегон Рон Уайден запропонував ввести новий податок, який торкнеться заможних людей, так званий, "податок на мільярдерів".

Уайден хоче зобов'язати найбільш заможних людей платити 23,8% з так званого нереалізованого прибутку, тобто приросту вартості цінних паперів, незалежно від того, продавали вони частину своїх активів, або ж ні.

Сам Ілон Маск виступає проти цього законопроекту.

Вважається, що цей податок торкнеться 700 найбагатших людей у Сполучених Штатах. Критики цієї пропозиції говорять, що вартість акцій може йти як вгору, так і вниз, отже, цей податок постійним і безумовним бути не може.

11 листопада 2021 року Маск продав акції Tesla на 5 мільярдів доларів після опитування в Twitter.

Автор: Олена Коваленко