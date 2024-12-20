Росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України.

Сервісні центри МВС через технічний збій у роботі деяких державних реєстрів призупинили надання окремих реєстраційних послуг зміни власника авто. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що сервісні центри МВС вимушено призупинили надання реєстраційних послуг з транспортними засобами, пов’язаних зі зміною власника:

за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у суб’єктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через "Дію";

за договором дарування, міни, за спадщиною

за договором лізингу, біржовою угодою;

вибракування.

Водночас лишаються доступним послуги: перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону); встановлення ГБО; заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків; екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія); заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; призначення належного користувача.

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"IT-фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює – сервісні центри МВС відновлять надання послуг", - додали в МВС.

Масштабна кібератака на державні реєстри України

19 грудня відбулась наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. За словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, внаслідок атаки було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун розповів, що російські хакери частково вкрали критичні дані внаслідок атаки на Єдині та Державні реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

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