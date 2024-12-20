19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Внаслідок атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів.
"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів", – розповіла Стефанішина.
За попередньою оцінкою, загроз функціонування іншим ресурсам немає. Зазначається, що насамперед будуть відновлені такі ресурси:
- Державний реєстр актів цивільного стану громадян,
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців,
- Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Розʼяснення щодо особливостей надання послуг громадянам будуть надані 20 грудня впродовж дня.
"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном", – додала Ольга Стефанішина.
Кібератаки РФ
Microsoft повідомляє, що за останній рік Росія, Іран та Північна Корея змінили тактику кібератак. Зокрема, вони почали експериментувати зі штучним інтелектом.
У компанії зазначили, що, імовірно, Росія "передала на аутсорсинг" частину свого кібершпіонажу злочинним угрупованням – особливо щодо шпигунства в Україні. Тільки в червні ймовірному кіберзлочинному угрупованню вдалося зламати щонайменше 50 українських військових пристроїв.