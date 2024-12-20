Уже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави, заявила Ольга Стефанішина.

19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Внаслідок атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів.

"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів", – розповіла Стефанішина.

Відео дня

За попередньою оцінкою, загроз функціонування іншим ресурсам немає. Зазначається, що насамперед будуть відновлені такі ресурси:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян,

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців,

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Розʼяснення щодо особливостей надання послуг громадянам будуть надані 20 грудня впродовж дня.

"Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном", – додала Ольга Стефанішина.

Кібератаки РФ

Microsoft повідомляє, що за останній рік Росія, Іран та Північна Корея змінили тактику кібератак. Зокрема, вони почали експериментувати зі штучним інтелектом.

У компанії зазначили, що, імовірно, Росія "передала на аутсорсинг" частину свого кібершпіонажу злочинним угрупованням – особливо щодо шпигунства в Україні. Тільки в червні ймовірному кіберзлочинному угрупованню вдалося зламати щонайменше 50 українських військових пристроїв.

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