Серед ввезеного секонд-хенду лідером реєстрацій у травні був Volkswagen Golf.

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 19,3 тисячі вживаних легкових авто, які були ввезені з-за кордону.

За інформацією УкрАвтопром, якщо порівнювати з травнем 2023 року, то кількість реєстрацій таких машин зросла на 26%. У той же час, в порівнянні з минулим місяцем, показник знизився на 2%.

Найбільшу частку в цьому сегменті займають бензинові авто, які охоплюють 49% ринку. Дизельні легковики займають 23%, а електромобілі – 17%. Далі йдуть автомобілі з ГБО (6%) та гібриди (5%).

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Лідером реєстрацій серед вживаних легковиків з-за кордону залишився Volkswagen Golf.

Загалом травнева ТОП-10 виглядає таким чином:

VOLKSWAGEN Golf – 1049 одиниць;

RENAULT Megane – 806;

SKODA Octavia – 640;

VOLKSWAGEN Passat – 569;

VOLKSWAGEN Tiguan – 552;

NISSAN Leaf – 492;

NISSAN Rogue – 482;

AUDI Q5 – 457;

TESLA Model 3 – 404;

AUDI A4 – 397.

Якщо казати про середній вік вживаних авто, які перейшли на українські номери у минулому місяці, то він становить дев'ять років.

Всього з початку 2024-го свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли майже 95 тисяч уживаних легкових автомобілів. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то це на 36% більше.

Ринок вживаних авто – що купують українці

Раніше повідомлялось, що українці почали частіше купувати вживані авто зі США – у квітні в нашій країні зареєстровали майже 3,7 тисячі таких легкових автомобілів. Найбільш популярними виявились Tesla Model 3, Tesla Model Y та Ford Escape.

Якщо казати про вживані авто, ввезені з Китаю, то тут у квітні найбільшою популярністю користувались Volkswagen ID.4, Nissan Ariya та Toyota BZ4X.

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