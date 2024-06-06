У минулому місяці автопарк України поповнили понад 19,3 тисячі вживаних легкових авто, які були ввезені з-за кордону.
За інформацією УкрАвтопром, якщо порівнювати з травнем 2023 року, то кількість реєстрацій таких машин зросла на 26%. У той же час, в порівнянні з минулим місяцем, показник знизився на 2%.
Найбільшу частку в цьому сегменті займають бензинові авто, які охоплюють 49% ринку. Дизельні легковики займають 23%, а електромобілі – 17%. Далі йдуть автомобілі з ГБО (6%) та гібриди (5%).
Лідером реєстрацій серед вживаних легковиків з-за кордону залишився Volkswagen Golf.
Загалом травнева ТОП-10 виглядає таким чином:
- VOLKSWAGEN Golf – 1049 одиниць;
- RENAULT Megane – 806;
- SKODA Octavia – 640;
- VOLKSWAGEN Passat – 569;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 552;
- NISSAN Leaf – 492;
- NISSAN Rogue – 482;
- AUDI Q5 – 457;
- TESLA Model 3 – 404;
- AUDI A4 – 397.
Якщо казати про середній вік вживаних авто, які перейшли на українські номери у минулому місяці, то він становить дев'ять років.
Всього з початку 2024-го свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли майже 95 тисяч уживаних легкових автомобілів. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то це на 36% більше.
Ринок вживаних авто – що купують українці
Раніше повідомлялось, що українці почали частіше купувати вживані авто зі США – у квітні в нашій країні зареєстровали майже 3,7 тисячі таких легкових автомобілів. Найбільш популярними виявились Tesla Model 3, Tesla Model Y та Ford Escape.
Якщо казати про вживані авто, ввезені з Китаю, то тут у квітні найбільшою популярністю користувались Volkswagen ID.4, Nissan Ariya та Toyota BZ4X.