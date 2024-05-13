Авто китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків / колад УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Впродовж квітня українці придбали майже 1,2 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року. 

Як повідомляє "Укравтопром", з цієї кількості:

  • нові авто становили 845 машин (+66%);
  • вживані – 317 авто (+17%). 

Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських авто становила 1,6%. 

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Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • Volkswagen ID.4 - 141 авто;
  • Honda M-NV - 72;
  • Nissan Ariya - 68;
  • BYD Song Plus - 52;
  • Chery Tiggo 4 Pro - 47.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  • Volkswagen ID.4 - 68;
  • Nissan Ariya - 42;
  • Toyota BZ4X - 19;
  • Honda M-NV - 17;
  • Honda eNS1 - 15.

Авто в Україні - останні новини

У квітні автопарк України поповнили майже 1,9 тисячі гібридних легкових авто. Продажі гібридів зросли на 43%, ніж торік. 

Впродовж минулого місяця вітчизняний автопарк було поповнено 104 автобусами, включаючи мікроавтобуси, що на 35% менше за минулорічний.

Крім того, впродовж квітня на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто, що у порівнянні з торішнім квітнем більше на 13%. 

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