Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі.

Впродовж квітня українці придбали майже 1,2 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року.

Як повідомляє "Укравтопром", з цієї кількості:

нові авто становили 845 машин (+66%);

вживані – 317 авто (+17%).

Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських авто становила 1,6%.

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Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen ID.4 - 141 авто;

Honda M-NV - 72;

Nissan Ariya - 68;

BYD Song Plus - 52;

Chery Tiggo 4 Pro - 47.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 - 68;

Nissan Ariya - 42;

Toyota BZ4X - 19;

Honda M-NV - 17;

Honda eNS1 - 15.

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У квітні автопарк України поповнили майже 1,9 тисячі гібридних легкових авто. Продажі гібридів зросли на 43%, ніж торік.

Впродовж минулого місяця вітчизняний автопарк було поповнено 104 автобусами, включаючи мікроавтобуси, що на 35% менше за минулорічний.

Крім того, впродовж квітня на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто, що у порівнянні з торішнім квітнем більше на 13%.

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