Впродовж квітня українці придбали майже 1,2 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року.
Як повідомляє "Укравтопром", з цієї кількості:
- нові авто становили 845 машин (+66%);
- вживані – 317 авто (+17%).
Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських авто становила 1,6%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Volkswagen ID.4 - 141 авто;
- Honda M-NV - 72;
- Nissan Ariya - 68;
- BYD Song Plus - 52;
- Chery Tiggo 4 Pro - 47.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 - 68;
- Nissan Ariya - 42;
- Toyota BZ4X - 19;
- Honda M-NV - 17;
- Honda eNS1 - 15.
Авто в Україні - останні новини
У квітні автопарк України поповнили майже 1,9 тисячі гібридних легкових авто. Продажі гібридів зросли на 43%, ніж торік.
Впродовж минулого місяця вітчизняний автопарк було поповнено 104 автобусами, включаючи мікроавтобуси, що на 35% менше за минулорічний.
Крім того, впродовж квітня на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто, що у порівнянні з торішнім квітнем більше на 13%.