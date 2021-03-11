Загалом за вказаний період "Укрзалізниця" реалізувала понад 3,35 мільйона квитків.

Пасажири поїздів акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) в січні-лютому цього року придбали онлайн 2,47 мільйона квитків, або 74%, від загальної кількості реалізованих проїзних документів за цей період.

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Про це передає прес-служба компанії.

"У січні-лютому 2021 року 2,47 мільйона залізничних квитків, або 74%, від загальної кількості реалізованих проїзних документів пасажири придбали через Інтернет",- сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що загалом в січні-лютому цього року "Укрзалізниця" реалізувала понад 3,35 мільйона квитків.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" працює над створенням нового додатка для купівлі електронних квитків на поїзди, який стане доступним для пасажирів вже цього року.

У січні УЗ у партнерстві з компаніями Visa і Middleware Inc. запустила чат-бот в месенджерах Viber і Telegram з функцією продажу квитків.

Пасажири компанії у 2020 році придбали через Інтернет 12,9 мільйона квитків (66% від загальної кількості проданих проїзних документів).

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець