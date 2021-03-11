Пасажири поїздів акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) в січні-лютому цього року придбали онлайн 2,47 мільйона квитків, або 74%, від загальної кількості реалізованих проїзних документів за цей період.
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Про це передає прес-служба компанії.
"У січні-лютому 2021 року 2,47 мільйона залізничних квитків, або 74%, від загальної кількості реалізованих проїзних документів пасажири придбали через Інтернет",- сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що загалом в січні-лютому цього року "Укрзалізниця" реалізувала понад 3,35 мільйона квитків.
Що цьому передувало
- "Укрзалізниця" працює над створенням нового додатка для купівлі електронних квитків на поїзди, який стане доступним для пасажирів вже цього року.
- У січні УЗ у партнерстві з компаніями Visa і Middleware Inc. запустила чат-бот в месенджерах Viber і Telegram з функцією продажу квитків.
- Пасажири компанії у 2020 році придбали через Інтернет 12,9 мільйона квитків (66% від загальної кількості проданих проїзних документів).
Довідка УНІАН
- "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
- Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
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