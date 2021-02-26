Загальний обсяг операцій з електронними грошима у 2020 році становив 19,3 мільярда гривень, що на 15% більше показника попереднього року.

Обсяги безготівкових платежів у 2020 році продовжили зростати й склали 55% всіх розрахункових операцій проти 50,3% у 2019 році, а 6 років тому цей показник становив лише 25%.

Читайте такожУ МВФ озвучили умови для продовження переговорів з УкраїноюПро це повідомила прес-служба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Певною мірою зростанню цього показника у 2020 році сприяло введення карантину, що стимулювало споживачів вибирати онлайн-шопінг і зменшувати кількість прямих контактів між людьми, зокрема, шляхом використання банківської карти для розрахунку за покупки в касах торгових точок", - сказано в повідомленні.

За даними ЄБА, загальний обсяг операцій з електронними грошима у 2020 році склав 19,3 мільярда гривень, що на 15% більше показника попереднього року. Своєю чергою, кількість "електронних гаманців" збільшилася до 79 мільйонів, що на 7% більше в порівнянні з попереднім роком. Водночас обсяг випущених електронних грошей демонстрував зменшення, що можна пояснити тим, що в другому півріччі 2020 року ринок покинули кілька великих учасників.

Також повідомляється, що з метою стимулювання розвитку cashless economy (безготівкової економіки) Нацбанк оновив українське законодавство у сфері здійснення фінансового моніторингу, осучаснивши і гармонізувавши його з законодавством ЄС.

"Тепер кожен Користувач електронного гаманця буде ідентифікований і верифікований банком так само як і при відкритті звичайного банківського рахунку, а перекази з використанням електронних грошей повинні супроводжуватися повною інформацією про платника та одержувача. Комітет з електронних платежів Асоціації вітає послідовні кроки Нацбанку, які сприяють впровадженню інноваційних технологічних рішень у сфері безготівкових розрахунків", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що такі удосконалення покращують умови ведення бізнесу Для учасників ринку, а також додають зручностей користувачам електронних платіжних послуг, що, своєю чергою, сприятиме збереженню тенденції до подальшого зростання обсягів безготівкових платежів.

Зокрема, у 2021 році бізнес очікує прийняття Закону України "Про платіжні послуги" (прийнятий 19 лютого в першому читанні), яким будуть змінені застарілі підходи до правового регулювання платіжного ринку; подальшого поширення механізмів використання кваліфікованого електронного підпису (Кеп) для фізичних осіб і фізосіб-підприємців. Також очікується внесення змін до законодавства з метою усунення норм, які заважають дистанційному укладенню договорів між банками та їх клієнтами та обмежують привабливість використання бізнесом корпоративних платіжних карток.

Що цьому передувало

19 лютого Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону Про платіжні послуги, покликаний врегулювати платіжний ринок в Україні та привести законодавство України у відповідність до законодавства ЄС.

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Автор: Катерина Жирій