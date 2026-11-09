У США представили унікальний гібридний літак-амфібію

M1 Hybrid розробляють насамперед для виконання складних завдань у районах, де немає доступних аеропортів.

Американська компанія Maxwell Aircraft представила M1 Hybrid – амфібійний літак із гібридною силовою установкою, покликаний забезпечити поєднання вантажопідйомності, дальності польоту та експлуатаційної гнучкості. Про це Maxwell повідомила у своєму пресрелізі.

"Наша мета під час розробки вантажного літака M1 Hybrid полягала в тому, щоб переосмислити можливості амфібійної авіації", – зазначив генеральний директор Maxwell Aircraft Девід Діллон.

Він додав, що M1 перевозитиме більше вантажу, долатиме більші відстані та діставатиметься до місць, недоступних для звичайних літаків.

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Наразі літак створюють у модифікації M1-HC, обладнаній вантажними дверима завширшки п'ять футів (1,52 метра). M1-HC розрахований на перевезення вантажу масою до 2000 фунтів (907 кг) на відстань понад 1000 морських миль (понад 1850 км).

В основі концепції лежить механічно пов'язана гібридна силова установка, конструкція якої передбачає використання різних технологій залежно від етапу польоту.

Для літака передбачено поєднання потужної електричної підтримки під час зльоту та набору висоти з економними двигунами, що працюють на авіаційному пальному Jet A, під час крейсерського польоту.

"Звичайні літаки повинні мати двигуни, потужності яких достатньо для зльоту, хоча під час крейсерського польоту використовується лише її частина. Гібридна система Maxwell покликана усунути цей компроміс завдяки поєднанню короткочасного використання електричної потужності з надзвичайно ефективним польотом на паливних двигунах", – зазначають у Maxwell.

Згідно з проєктними показниками, сумарна потужність двигунів під час зльоту та початкового набору висоти сягатиме 1500 кінських сил, а під час крейсерського польоту становитиме близько 300 кінських сил (по 150 на кожен двигун).

Фюзеляж M1 Hybrid виготовлений із вуглецевого волокна та кевлару. Його конструкція базується на композитному літаку Gweduck.

Використання сучасних композитних матеріалів усуває проблему корозії, характерну для металевих літаків, що експлуатуються в морських умовах. Крім того, така конструкція зменшує масу літака та сприяє підвищенню ефективності його експлуатації.

Інноваційні літаки – останні новини

Федеральне авіаційне управління США (FAA) виділить фінансування на льотні випробування JetZero Jet1 – прототипу інноваційного пасажирського літака. Компанія JetZero отримає 5,3 млн доларів у межах четвертого етапу програми CLEEN (Continuous Lower Energy, Emissions and Noise), мета якої – скоротити витрати пального, зменшити обсяги шкідливих викидів і знизити рівень шуму авіації.

США – не єдина країна, де працюють над створенням інноваційних цивільних літаків. Китай також активно розвиває цей напрям. Нещодавно з'явилися перші фотографії прототипу повністю електричного літака CE-25A, який розробляє корпорація COMAC. Ключовою конструктивною особливістю літака є десять електричних вентиляторів, розміщених на крилах – по п'ять із кожного боку.

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