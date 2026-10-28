Китай побудував дивний пасажирський літак з десятьма двигунами: чому він став мемом

На перший погляд, може здатися, що зображення літака створив ШІ, але це не так.

Опубліковано перші фото прототипу повністю електричного літака CE-25A, над яким працює корпорація COMAC. На них звернув увагу відомий дослідник китайської авіатехніки Андреас Руппрехт (Andreas Rupprecht).

Судячи з фотографій, літак має одразу десять двигунів. Через це він вже став локальним мемом. Користувачі мережі іронізують у стилі відомого діалогу: "Скільки двигунів? – Так".

"Якщо забезпечити цеглину достатньою тягою, вона теж зможе літати", – жартує один з любителів авіації.

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Насправді обрана схема має свої плюси. Для літака використовується концепція так званої розподіленої електричної силової установки. Одна з її переваг полягає у високій аеродинамічній ефективності завдяки інтеграції двигунів у конструкцію планера.

Велика кількість електродвигунів також забезпечує потенційно високий рівень резервування та безпеки: у разі відмови кількох із них літак зможе стабільно продовжувати політ.

Макет CE-25A вперше показали кілька років тому. COMAC позиціонує літак як машину для регіональних пасажирських перевезень і ділової авіації. Літак розрахований на перевезення до 19 пасажирів і має долати відстань у 400–500 км. Його максимальна крейсерська швидкість заявлена на рівні 400 км/год.

Точних даних про поточний етап випробувань CE-25A та його перший політ наразі немає. Імовірно, літак ще не підіймався в повітря, а на опублікованих фото зафіксовано початкові руліжні випробування.

Очікується, що CE-25A представлять на авіасалоні в китайському Чжухаї, який відбудеться в грудні цього року.

Китайська авіація – інші новини

Нещодавно китайські дослідники представили аеродинамічну модель пасажирського літака типу "літаюче крило", розрахованого на перевезення понад 800 пасажирів.

Очікується, що ширина літака становитиме 85 метрів, а довжина – 43 метри. Розмах його крила буде приблизно в 1,6 раза більшим, ніж у стелс-бомбардувальника B-2 Spirit, який також побудований за схемою "літаюче крило". Крейсерська швидкість авіалайнера сягатиме 0,8 Маха.

Китай також продовжує розвивати безпілотну авіацію: раніше у країні відбувся перший політ Changying-8 (CY-8), який став одним із найважчих транспортних дронів у світі.

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