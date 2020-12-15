За словами голови Асоціації перевізників Києва та області, перший локдаун, коли транспорт простояв два місяці, дуже боляче вдарив по всіх перевізниках.

Після завершення посилених карантинних обмежень, які триватимуть з 8 по 24 січня, у Києві можуть піднятися ціни на маршрутні таксі, залежно від складності маршруту ціна збільшиться до 10-12-15 гривень.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

«Перший локдаун, коли транспорт простояв два місяці, дуже боляче вдарив по усіх перевізниках. Багато перевізників, які тоді брали кредити, зараз ледь виживають. Через постійне зменшення пасажиропотоку багато київських маршрутів зараз працюють на межі збитковості. Якщо знову будуть посилювати обмежувальні заходи, багато перевізників залишаться банкрутами», - пояснює він.

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За його словами, по всій Україні пасажиропотік у громадському транспорті зменшився на 40-50% через обмеження та дистанційну роботу багатьох підприємств.

Мойсеєнко додав, що ціни планували підіймати ще влітку.

Зараз у Києві працюють 18 приватних перевізників на 150 маршрутах.

Днями у Києві вже підвищили вартість проїзду в одному з маршрутних таксі.

Інциденти з маршрутками Києва

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Автор: Леся Лещенко