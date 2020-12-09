Перевізник пояснює, що це вимушений захід.

Принаймні у двох столичних маршрутних таксі з 12 грудня підвищиться вартість проїзду.

Як повідомляє "Сьогодні", мова йде про маршрути №442 (КПІ - вул. Гарматна) та 442-д (кільцевий, Шулявська). Відповідні оголошення вже розвішені в салонах цих маршруток. Проїзд здорожчає на одну гривню - з семи до восьми.

Директор компанії-перевізника Микола Бацан називає це не здорожчанням, а стабілізацією вартості проїзду.

"Ми тривалий час возили пасажирів за старою ціною – 7 гривень, навіть коли вартість проїзду в громадському транспорті столиці була піднята до 8 гривень. Зараз ситуація погіршилася, пасажиропотік різко зменшився. Ми змушені піти на такий крок ", – пояснив він.

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Автор: Юрій Годован