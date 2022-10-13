Прогноз враховує, що флот авіакомпаній збільшиться з 22 880 літаків у 2020 році до 46 930 літаків у 2041 році.

До 2041 року доля літаків нового покоління у флоті авіакомпаній перевищить 95%.

Такий прогноз дали в Airbus Global Services Forecast.

За даними компанії, у 2021 році доля сучасної техніки складала 20% серед усіх літаків західного виробництва з кількістю місць більше ніж 100.

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За 20 років авіакомпанії продовжать використання лише третини літаків попереднього покоління, інші будуть відправлені на утилізацію. Завдяки цьому та зростанню поставок сучасних авіалайнерів доля застарілої техніки до 2041 року зменшиться до менш ніж 5%, вважають в Airbus.

Прогноз враховує, що флот авіакомпаній збільшиться з 22 880 літаків у 2020 році до 46 930 літаків у 2041 році. З них 7 440 повітряних суден будуть приходитися на літаки попередніх поколінь, 39 490 – на нові авіалайнери.

Війна в Україні та крадіжка Росією літаків

У червні видання Washington Post повідомляло, що російські авіакомпанії відмовляються повернути понад 400 лізингових літаків.

8 серпня авіакомпанії Росії почали розбирати літаки на запчастини через санкції. ЗМІ писали про те, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот" розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

4 жовтня 2022 року найбільша лізингова компанія світу подала позов через вкрадені Росією літаки.

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