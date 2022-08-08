Як мінімум один російський літак Sukhoi Superjet 100 і ще Airbus A350, які експлуатує "Аерофлот", пішли на запчастини.

Російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела у галузі.

Як мінімум один російський літак Sukhoi Superjet 100 і ще Airbus A350, які експлуатує "Аерофлот", наразі зупинені та розбираються, повідомило джерело, знайоме із ситуацією. За словами джерела, Airbus A350 майже новий.

За словами джерела, обладнання також було взято з пари літаків Boeing 737 та Airbus A320 "Аерофлоту", оскільки перевізнику потрібні запчастини від цих моделей для інших літаків Boeing 737 та Airbus A320.

Sukhoi Superjets російського виробництва також сильно залежать від іноземних запчастин. За словами першого джерела, з одного Superjet вже зняли двигун, щоб дозволити іншому Superjet продовжити польоти.

Видання зазначає, що російський уряд на початку літа рекомендував авіакомпаніям пустити деякі літаки на запчастини, щоб інші авіалайнери іноземного виробництва могли продовжувати літати щонайменше до 2025 року.

А нові покоління літаків – A320neo, A350, Boeing 737 MAX та 787 – оснащені технологіями, які необхідно постійно оновлювати. За словами джерел видання, протягом року після початку дії санкцій, зберегти сучасні літаки в експлуатації буде непросто навіть для високорозвиненої інженерної бази Росії.

За підрахунками Reuters, що базуються на даних Flightradar24, з кінця липня не злітали близько 50 літаків "Аерофлоту", або 15% його парку, включаючи літаки, які потрапили під санкції.

За даними Flightradar24, три із семи літаків Airbus A350, що експлуатуються "Аерофлотом", у тому числі один, який зараз використовується на запчастини, не злітали близько трьох місяців.

За словами другого джерела в галузі, російські перевізники літають за меншою кількістю маршрутів через західні санкції, що означає, що є літаки, які не використовуються і можуть бути розібрані. Санкції, запроваджені проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, не дозволяють російським авіакомпаніям отримати запасні частини або пройти технічне обслуговування на Заході. Більшість авіапарку Росії складається саме з західних пасажирських літаків.

Нагадаємо, навесні санкції проти російських авіакомпаній запровадили країни ЄС, а також США, Великобританія та Канада.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня пілотам літаків у РФ дозволили гальмувати двигуном для збереження колодок.

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