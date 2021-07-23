З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 31,64 грн за літр, дизпалива – 29,25 грн за літр.

Міністерство економіки України знизило середню вартість бензинів на 23 копійки - до 26,64 грн за літр.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

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Разом з тим вартість дизельного палива знизилася на 35 копійок - до 22,25 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки протягом червня вартість бензину не повинна перевищувати 31,64 грн за літр, дизпалива – 29,25 грн за літр.

Держрегулювання цін

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

Автор: Ігор Орел