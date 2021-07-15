На WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 23 копійки за літр.

Мережеві оператори України 14 липня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 10-90 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 23 копійки за літр, до 31,87 грн, дизельне паливо — на 5 копійок за літр, до 29,6 грн.

SOCAR підвищила вартість бензинів на 23-39 копійки за літр, Shell - на 10-23 копійок за літр.

У мережі "Автопорт" бензин подорожчав на 80-90 копійок за літр, дизельне паливо на 60 копійок за літр.

Регулювання цін на бензин: що необхідно знати

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен надавати їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця.

Середні ціни бензину і дизельного палива будуть опубліковані до 5 числа кожного місяця.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного палива на липень з урахуванням граничної націнки повинна становити 29,55 грн за літр, бензинів - 31,64 грн за літр.

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Автор: Ігор Орел