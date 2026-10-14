Авіаційний колапс: півтисячі українських дронів паралізували роботу аеропортів Москви

Лише у Внуково та Шереметьєво з 22:00 13 жовтня затримали 410 рейсів, ще 137 – скасували.

Після початку масованої атаки українських безпілотників на Москву ввечері 13 жовтня затримали або скасували понад 500 авіарейсів, пише The Moscow Times.

Після 22:00 "Росавіація" (Федеральне агентство повітряного транспорту) обмежила прийом і відправлення літаків у всіх чотирьох московських аеропортах: "Домодєдово", "Шереметьєво", Жуковський" та "Внуково".

"Вже понад вісім годин аеропорт "Внуково" не приймає та не відправляє рейси", – ідеться у повідомленні.

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Лише у "Внуково" та "Шереметьєво" з 22:00 вівторка затримали 410 рейсів, а ще 137 – скасували. У Шереметьєво" затримали 119 рейсів на виліт і 123 на приліт, ще 92 рейси скасували – 45 на виліт і 47 на приліт. У "Внуково" затримки торкнулися 82 рейсів на виліт і 86 на приліт, ще 45 рейсів скасували.

Десятки літаків перенаправили до інших аеропортів, зокрема до петербурзького "Пулково". Один із рейсів з Єгипту до Москви довелося перенаправити до Мінська.

За інформацією "Росавіації", у ніч проти 14 жовтня обмеження також запроваджували в аеропортах Волгограда, Нижнього Новгорода, Самари, Пензи, Саратова та Ярославля.

Мер Москви Сергій Собянін заявляв, що з 20:00 вівторка, 13 жовтня, до 7:00 середи, 14 жовтня, українські військові запустили в напрямку столиці РФ 493 безпілотники. За його словами, більшість дронів російська ППО "нейтралізувала на далеких підступах", а ще 180 "знищили під час наближення до Москви".

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